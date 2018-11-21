جموع غفيرة تشيع جثمان الدكتور صالح باصرة في عدن

شيعت جموع غفيرة من أبناء عدن والمسؤولين والأكاديميين، ظهر اليوم، جثمان السياسي والأكاديمي، الدكتور، صالح باصر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الذي فارق الحياة أول أمس، في العاصمة الأردنية عمان، بعد صراع مع المرض .

وأنطلق موكب التشييع عقب الصلاة على روح الفقيد في مسجد أبان بمدينة كريتر، يتقدمهم شقيقه البرلماني محسن باصرو واخوانه وولده شادي وعدد من اعضاء الحكومة والاكاديميين وعمداء كليات جامعة عدن وهيئاتها الدراسية والشخصيات الاجتماعية والثقافية والتربوية وبعض قيادة السلطة المحلية.

وسار الموكب إلى مقبرة القطيع في مدينة كريتر، حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى .

واعلنت أسرة الفقيد عن استقبال العزاء في منزل الفقيد باصرة بخورمكسر مركز الرشيد.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون .