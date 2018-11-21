شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثين يستفزون قيادات المؤتمر بنشر صورة لجثة الرئيس السابق(صالح) من ثلاجة الموتى في هذه المحافظة (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيا الحوثي اليوم بنشر صور للرئيس السابق علي عبدالله صالح، من داخل ثلاجة الموتي.



شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثين يستفزون قيادات المؤتمر بنشر صورة لجثة الرئيس السابق(صالح) من ثلاجة الموتى في هذه المحافظة (صورة + تفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .