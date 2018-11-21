شكرا لقرائتكم خبر عن اعدام يمنيين في السعودية بعد قيامهم بهذا الفعل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، حكم القتل تعزيرا في 3 متهمين قاموا بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر بمنطقة جازان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على كل من: "محمد أحمد إسماعيل يوسف (إثيوبي الجنسية)، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي (يمنيان)، وذلك عند قيامهم بتهريب كمية من الحشيش المخدر".

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بقتلهم تعزيرا، وفق البيان.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، بحسب صحف سعودية.

وتعاقب السعودية بالإعدام في جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.