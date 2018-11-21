شكرا لقرائتكم خبر عن ليست قطر ولا عمان دولة عربية جديدة تقدم دعمًا لوجستيًا غير مسبوق للحوثيين ومحمد الحوثي يتفاخر ويكشف (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق محمد علي الحوثي على إعلان دولة الكويت الشقيقة التعاون بنقل الوفد الحوثي إلى مفاوضات السويد القادمة. وقال الحوثي في تغريدة رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية": "أبدت استعدادها لتوفير الدعم اللوجيستي، لكن بعد مواقفها في مجلس الأمن المنصهرة في الدفاع عن التحالف، بتضليل للحقائق، واستقاء ذلك من الشائعات والحرب النفسية التي تشنها دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائها في اليمن". واعتبر الحوثي إعلان الكويت "أمر فيه نظر، ويحتاج لدراسة".

شكرا لقرائتكم خبر عن ليست قطر ولا عمان دولة عربية جديدة تقدم دعمًا لوجستيًا غير مسبوق للحوثيين ومحمد الحوثي يتفاخر ويكشف (التفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .