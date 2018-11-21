شبوة: النخبة توقف نائب وزير النفط في "الرمضة" أثناء ذهابه إلى مشروع" بلحاف"

أوقفت قوات النخبة الشبوانية، المدعومة إماراتيا، نائب وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، في أحد نقاطها الأمنية بمديرية حبان، بمحافظة شبوة (جنوب اليمن).
وقال مسؤول محلي لـ"يمن شباب نت" إن قوات النخبة أوقفت، صباح اليوم، الدكتور سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن في نقطة الرمضة، بمديرية حبان أثناء ذهابه إلى مشروع الغاز الطبيعي المسال في بالحاف.
وأضاف، أن جنود النخبة أوقفوا "الشماسي" لأكثر من ساعة في النقطة بحجة أنه "يركب سيارة مدرعة ويرافقه طقم عسكري".، قبل أن تسمح لها بالمرور بدون الحراسة الأمنية.
يشار إلى أن قوات النخبة منعت وزير النقل صالح الجبواني من زيارة سواحل شبوة لتدشين ميناء قناة في أواخر فبراير الماضي، كما منعت محافظ الجوف اللواء امين العكيمي من دخول عتق في منتصف أغسطس الماضي.
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