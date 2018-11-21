وكيل الحديدة: وقفة احتجاجية بالخوخة ضد تواجد السفينة العسكرية الإيرانية

نفذ صيادون من أبناء الخوخة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد تواجد السفينة العسكرية الإيرانية.

ووفق ما كتبه وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، فإن الوقفة نفذها الصيادون والاتحاد السمكي بالحديدة ضد تواجد السفينة العسكرية الايرانية "سافيز" في البحر الأحمر.

وذكر المحتجون بأنها باتت تهدد صيادين المنطقه حيث تم استهداف عدة قوارب وقتل الكثير من الصيادين وزرع الألغام في الممر الملاحي الحديدة.

يشار إلى أن "السفينة الايرانية سافيز التى تتواجد في البحر الاحمر وتبعد عن الساحل 87 ميل بحري هى سفينة عسكرية بغطاء تجاري تعمل على دعم المليشيات الحوثية ومقر أساسي للخبراء الإيرانيين الذين يتواجدون في اليمن.