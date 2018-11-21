الشرعية توقع على إتفاقية أساسية مع منظمة أمريكية في عدن

وقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم في العاصمة لامؤقتة عدن، على الاتفاقية الأساسية مع ممثل منظمة كريتيف اسوسيتس انترناشيونال الأمريكية انتوني امبيرو.
وتعمل المنظمة الأمريكية في البرامج الخاصة بتعليم الأطفال الممولة من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمانحين الدوليين.
وشدد باصهيب، على ضرورة الإسراع في استكمال دراسات مشاريع المنظمة الخاصة بتعليم الأطفال .. مجدداً تأكيده استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية.
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