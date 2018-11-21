نائب الرئيس يشيد بجهود الحكومة واللجنة الإقتصادية في منع تدهور العملة

أشاد نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، بالجهود التي بذلتها الحكومة واللجنة الاقتصادية والتي حققت تقدماً ملموساً في منع تدهور العملة ومنع ارتفاع الأسعار، مثمناً دعم الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال وفي مقدمة الداعمين المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس، اليوم، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للاطلاع على الأوضاع والجهود الحكومية في تطبيعها.

ونوه نائب الرئيس إلى ممارسات الحوثيون التي يتعمدون من خلالها تجويع وإفقار الشعب اليمني، محملاً إياهم مسؤولية المضاربة بالعملة واحتكار العملة الصعبة وتجاهلهم لمعاناة الشعب وإنفاقهم للملايين والمليارات على فعاليات عبثية وخرافية تحت مسميات مختلفة في وقت يتضور المواطنون جوعاً.

وحث نائب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي على مضاعفة الجهود واستمرار الجد والعمل لأجل رفع المعاناة عن اليمنيين جراء انفلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مؤكداً بأن تحقيق السلام على أيدي اليمنيين وأشقائهم في التحالف ودعم الأصدقاء قادم لامحالة.

من جانبه عرض رئيس الوزراء عدداً من القضايا والهموم علاوة على النجاحات التي تحققت على ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.