إتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بعسكرت الحياة الجامعية في مناطق سيطرتها وتحويل الجامعات الى ثكنات عسكرية ومناطق للتحشيد الطائفي والتجنيد العسكري في مخالفةٍ واضحة لحقوق الإنسان وكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية .
وأستعرض في كلمة اليمن في اعمال المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل المنعقد في العاصمة المكسيكية خلال الفترة من ٢٠ -٢٢ نوفمبر، الانتهاكات التي تعرض لها العاملين في مؤسسات التعليم العالي من قبل الميليشيا والتي كان اخرها فصل المئات من الكوادر الاكاديمية وتنزيل أسمائهم من كشوفات المرتبات في مناطق سيطرتها.
وجدد التأكيد على حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار الدولي ٢٢١٦.
شكرا لقرائتكم خبر عن باسلامة يتهم الميليشيات بتحويل الجامعات إلى مناطق للتجنيد والتحشيد الطائفي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .