أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" أهم الأحداث التي شهدتها الساحة المحلية والدولية لهذا اليوم:

الهلال الأحمر الإماراتي يبحث تطوير قطاع الثروة السمكية بالساحل الغربي مصادر تكشف عن حظر دخول الصحفييين الاجانب إلى اليمن تعرف على وصية" صالح باصرة" قبل موته صحيفة: مليشيا الحوثي تخطط لشن حروب شوارع في مدينة الحديدة ترامب: إيران مسئولة عن حرب اليمن والعالم أكثر خطرا بوجودها خارطة المعارك في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية الهلال الأحمر الإماراتي يزود مركز الغسيل الكلوي في شبوة بمادة الديزل الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الخنساء بتعز بعد تأهيلها مُحسن يشدد على إطلاق سراح الأسرى وتوفير ممر آمن للمساعدات قبل تسليم ميناء الحديدة الجيش يعلن تحرير عدة مناطق جديدة في رازح بمحافظة صعدة

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