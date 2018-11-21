قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في الملاجم بالبيضاء

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، 21 تشرين الثاني، 2018 هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر ميداني إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في جبهة مديرية الملاجم بالمحافظة.

وأكد المصدر أن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا خلال المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم.

ولفت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات التي استمرت لساعات.