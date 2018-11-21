الحديدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في الحالي

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 21 تشرين الثاني، 2018 قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا غرب جولة العراسي في مديرية الحالي شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وشهدت مدينة الحديدة، أمس، مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة والمليشيا.

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