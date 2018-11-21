مديرية الحد بيافع تستلم أول شحنة وقود للكهرباء مقدمة من المنحة السعودية

استلمت مديرية الحد بمديمة يافع اليوم أول شحنة وقود المقدمة من المنحة السعودية والتي جاءت للمساعدة في جانب الطاقة.

وافرغت اول ناقلة ديزل تحمل 47865 لتر من الديزل لفرع كهرباء مديرية الحد يافع المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن.

وتقدمت قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمديرية الحد يافع محافظة لحج ممثلين بالمدير العام الاستاذ احمد علي محمد بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لمملكة الحزم والعزم على المنحة المقدمة لمحطات الكهرباء ومنها محطة كهرباء الحد سألين الله لهم التوفيق والسداد ومزيدا العطاء.

من جانبه مدير فرع كهرباء الحد اطلع اللجنة السعودية على خطة عمل المحطة وثائقها حيث أعجبت اللجنة بعمل إدارة فرع كهرباء الحد وأشادت بالتنظيم والترتيب والارشفة ودقة العمل ووصفوا المحطة بالنموذجية على مستوى المحافظات المحررة في ضل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

و حققت كهرباء الحد رقما قياسيا في التشغيل خلال فترة الحرب ومابعد وكان معدل تشغيلها من 14 - 12 ساعة يوميا ولازالت وحين عجزت الدولة عن تسديد الالتزامات المالية للشركة المشغلة اجريكو قامت إدارة المحطة بالتعامل المباشر مع الشركة المشغلة والتعاقد معها وتسديد لها الالتزامات المالية نيابة عن الحكومة.