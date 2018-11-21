رحيل الفنانة المصرية شاهيناز طه بعد صراع مع المرض

غيب الموت الفنانة المصرية شاهيناز طه التي شاركت في أهم أفلام السينما المصرية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث أكدت ابنتها دينا الديب، وكذلك كريم سكر زوج ابنتها ريهام خبر الوفاة في حسابه عبر "فيسبوك".

وتوفيت الفنانة عن عمر 70 عاما بعد صراع مع المرض، وإرث كبير من الأفلام التي جسدت في معظمها دور "الأرستقراطية المتعالية".

كانت الراحلة هي إحدى فنانات الزمن الجميل التي اشتهرت بعدة أدوار في أعمال خالدة مثل "خلي بالك من زوزو" و "شاطئ المرح" و"7 أيام في الجنة" وغيرها.. واختفت الفنانه الراحلة عن الأضواء منذ نحو 44 عاما بعد أن ظهرت في آخر أعمالها فيلم "آنسات وسيدات".

وُلدت شاهيناز طه عام 1948، لوالد من الطبقة الوسطى يعمل في هيئة البريد، بدأت مشوارها مع الفن العام 1964 عبر فيلم "المارد" بطولة فريد شوقي وشويكار، وقدّمت بعده عدداً من الأفلام التي أظهرتها في دور الفتاة الثرية والأرستقراطيّة المتعالية والتي تفرق بين أبطال قصص الحب والتي تشع بالحقد والغيرة.

كان آخر أفلام شاهيناز "آنسات وسيدات" مع نور الشريف وسهير رمزي عام 1974، بعدما قدّمت 19 فيلماً من بينها: "شاطئ المرح"، و"زمان يا حب"،"شباب مجنون جداً"، و"خللي بالك من زوزو"، "جنون المراهقات"، "عدو المرأة"، "زمان يا حب"، "المراهقة الصغيرة"، "إضراب الشحاتين"، "7 أيام في الجنة"، و"شاطئ المرح"، ومسلسلين هما "لا تطفئ الشمس"، و"الأبواب المغلقة"، ومسرحية واحدة هي "مطار الحب" عام 1970 من بطولة عبدالمنعم مدبولي ويوسف شعبان، واعتزلت الفن العام 1974، وتفرّغت لتربية أبنائها الثلاثة ريهام ودينا وشريف الديب.