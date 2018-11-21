مُحسن يشدد على إطلاق سراح الأسرى وتوفير ممر آمن للمساعدات قبل تسليم ميناء الحديدة

ولفت رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى ضرورة تحقيق المرجعيات الثلاثة من أجل تحقيق السلام، خاصة تسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة.
وأضاف "مُحسن" أن قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي نجحوا فى السيطرة الكاملة ومن مختلف الجهات على الحديدة؛ تمهيداً للوصول إلى الميناء وتحريرها بأقل خسائر لتأمين المدنيين وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأشار "مُحسن" إلى ضرورة إطلاق سراح الأسري من قبضة عناصر المليشيا بصورة فورية، إضافة إلى وجود ممر آمن لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمستحقيها دون التعرض لها.
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