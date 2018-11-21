مُحسن يشدد على إطلاق سراح الأسرى وتوفير ممر آمن للمساعدات قبل تسليم ميناء الحديدة

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع همام مجاهد على فضائية اكسترا نيوز، إن هناك مساعى دائمة للوصول لسلام دائم على مدار السنوات الماضية وفى الوقت الحالى، مُضيفاً أن الحوثيين لا يلتزموا بالاتفاقيات ويتهربوا من كافة البنود بعد التوقيع.

ولفت رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى ضرورة تحقيق المرجعيات الثلاثة من أجل تحقيق السلام، خاصة تسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة.

وأضاف "مُحسن" أن قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي نجحوا فى السيطرة الكاملة ومن مختلف الجهات على الحديدة؛ تمهيداً للوصول إلى الميناء وتحريرها بأقل خسائر لتأمين المدنيين وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأشار "مُحسن" إلى ضرورة إطلاق سراح الأسري من قبضة عناصر المليشيا بصورة فورية، إضافة إلى وجود ممر آمن لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمستحقيها دون التعرض لها.

