شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الإماراتي: لا يهمني تصنيف المنافس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مدرب منتخب الإمارات، أنه لا ينشغل بتصنيف المنافس الذي يلاقيه وديا، بقدر الاهتمام بأدائه، ومدى الاستفادة من التجربة الودية داخل المستطيل الأخضر.

وفاز المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني، مساء يوم الثلاثاء، 2-0، ضمن مباراتهما الودية، والتي تأتي في إطار الاستعدادات لنهائيات أمم آسيا 2019.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء،: "في مباراة اليوم، سجلنا مبكرا الهدف الأول، وظل الأداء جيدا، ولكن بعد مرور 30 دقيقة، لم نعط حلولا للاعب حامل الكرة".

وأضاف: "أطلب من اللاعبين أن يكونوا سباقين في تسجيل الأهداف والضغط على حامل الكرة والانتشار الجيد في الملعب، وأدائنا في الشوط الثاني، والذي أطلق عليه شوط المدربين، كان أفضل، بعد التغييرات الإيجابية في صفوف المنتخب الإماراتي".

وأوضح: "أطلب من اللاعبين، أن تكون هناك 10 حلول لزميلهم حامل الكرة، من خلال الانتشار الجيد، مع ضرورة الحفاظ على التوازن، ولا يهمني تصنيف الفريق المنافس، لأن التصنيف مجرد أرقام على الورق".

وعن سر اختيار منتخبات أمريكا الجنوبية للمواجهات الودية الماضية، قال: "المنتخبات اللاتينية، تعطينا خيارات أكبر، وتفيد الإمارات أكثر، لأنهم يقدمون كرة حديثة، ويملكون لياقة بدنية أعلى، كما أن لدينا دراية بالمنتخبات الآسيوية التي سنواجهها بكأس آسيا".