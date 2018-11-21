شكرا لقرائتكم خبر عن هام للمغتربين...اعلان هام من الجوازات السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت المديرية العامة للجوازات ما تم تداوله من خطاب منسوب لمدير عام الجوازات احتوى على معلومات حول حذف أيقونة صلة القرابة في تسجيل الدخول والخروج للمسافرين، مؤكدة في الوقت نفسه أن الخطاب المنسوب مفبرك وغير صحيح.



وقالت الجوازات في ردها على تساؤلات المتابعين عبر حسابها: “تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية”.