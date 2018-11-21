شكرا لقرائتكم خبر عن هام للمغتربين...اعلان هام من الجوازات السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفت المديرية العامة للجوازات ما تم تداوله من خطاب منسوب لمدير عام الجوازات احتوى على معلومات حول حذف أيقونة صلة القرابة في تسجيل الدخول والخروج للمسافرين، مؤكدة في الوقت نفسه أن الخطاب المنسوب مفبرك وغير صحيح.
وقالت الجوازات في ردها على تساؤلات المتابعين عبر حسابها: “تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية”.
شكرا لقرائتكم خبر عن هام للمغتربين...اعلان هام من الجوازات السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .