شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا: الكشف عن مخبا عبدالملك الحوثي .. ومراسل ميداني ينقل ‘‘الخبر المؤكد’’ قبل قليل .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محمد العرب، المراسل الميداني لفضائية سكاي نيوز عربية، عن الموقع الذي يختبئ فيه عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيات. وقال "العرب"، في تغريدة له عبر "تويتر" : "بعيدا عن خزعبلات قنوات الجزيرة والمسيرة والعالم وباقي قنوات عيال شريفة وشريفة هذه قمم جبال مران . ويرجح ان يكون عبدالملك في مجموعة كهوف في منتصف الطريق الى القمة".



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