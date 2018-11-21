شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يتلقى صفعة موجعة وغير متوقعة من هذه المحافظة والمليشيات تصفها بالفضيحة وتحمل قياداتها المسئولية "صور وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت مليشيا الحوثي الإنقلابية مساء الثلاثاء ضربة موجعة بمحافظة إب وسط اليمن جراء احتفالاتها بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقالت مصادر مطلعة لـ"يمن الغد": أن الضربة التي تلقتها المليشيا بالحضور الباهت والضعيف جدا في فعالية نظمتها بالأستاد الرياضي بمدينة إب".

ونقل مراسل "يمن الغد" عن المصادر "أن مسلحي مليشيا الحوثي حاولوا منذ ثلاثة أسابيع التحشيد للفعالية التي تعد رئيسية، غير أن الأهالي رفضوا تلك الدعوات وهو ما دفع قيادات المليشيا للغضب في وجه قيادات أخرى وتحميلها المسؤلية".

وبحسب مصادر "يمن الغد" فإن قيادي حوثي من صنعاء وجه توبيخ كبير لقيادات الحوثي بالمحافظة نتيجة ما أسماها القيادي بالفضيحة لحجم الحضور.

واعتبرت قيادات من مليشيا الإنقلاب ما تعرضوا له فشل ذريع لم يسبق وأن تلقوه من قبل ، بالتزامن مع عمل دعاية إعلامية كبيرة في مختلف شوارع المدينة أعطتهم الوهم بأن الحضور سيكون كبير وغيروا من مكان الفعالية التي كان مقرها أحد باحات جامعة إب ، وغيروها إلى الأٍتاد الرياضي والذي فضحهم بحجم الحضور.

ونشر ناشطون صور عدة لحجم الحضور الضعيف والهزيل وسط سخرية واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي والتي قالوا بأنها تكشف حجم الحضور والحاضنة الشعبية للمليشيا والتي لا توجد في المحافظة التي تحكها بقوة السلاح.

وفرضت #مليشيا_الحوثي_الانقلابية مبالغ مالية وجبايات واتاوات كبيرة على التجار والمؤسسات والمشائخ بمختلف مديريات محافظة إب باسم "ذكرى المولد النبوي" في ظل مجاعة وانهيار اقتصادي جراء الانقلاب.

وكشفت "طوابير الغاز" الطويلة والكبيرة في شوارع حجم المعاناة للأهالي واستياءهم من "بذخ" مليشيا الحوثي للاحتفاء بالمولد النبوي وصرف الملايين في تلك الفعاليات ، في مشهد متناقض لمعاناة المواطنين ومتاجرة المليشيا بها وعدم الإكثراث بهموم الشعب.