حضرموت: مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين بالقطن

اغتيل مواطن، مساء الثلاثاء، في مديرية القطن، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص الحي، على المواطن "صابر بخيت عقيل بن مقيدح" وأردوه قتيلاً على الفور.

وذكرت أن الحادثة وقعت في مقهى العسل "الكدب" وسط مديرية القطن بوادي حضرموت، دون معرفة الاسباب.

وتعيش بعض مناطق وادي حضرموت، انفلات أمني تصاعدت معها وتيرة الاغتيالات، تستهدف مواطنين مدنيين، وأخرى عسكرية.

