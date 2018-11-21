وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء قبل قليل اليوم الأربعاء، 21 تشرين الثاني، 2018.
وقالت مصادر إن طائرة المبعوث الأممي حطت في مطار صنعاء قبل قليل.
وتأتي زيارة غريفيث إلى صنعاء في إطار التحضير لمحادث السويد قبل نهاية العام الجاري.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غريفيث يصل صنعاء للتحضير لمشاورات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .