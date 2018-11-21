عاجل.. غريفيث يصل صنعاء للتحضير لمشاورات السويد

وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء قبل قليل اليوم الأربعاء، 21 تشرين الثاني، 2018.

وقالت مصادر إن طائرة المبعوث الأممي حطت في مطار صنعاء قبل قليل.

وتأتي زيارة غريفيث إلى صنعاء في إطار التحضير لمحادث السويد قبل نهاية العام الجاري.