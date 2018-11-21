شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب رفض الاوامر انباء عن اشتباكات طاحنة بين الحوثيين في معسكر اللواء العاشر حرس صاعق (تفاصيل ماحدث ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال سكان محليون في باجل قلبل قليل اندلعت قبل ساعة اشتباكات طاحنة بين الحوثيين في معسكر اللواء العاشر حرس صاعقة في مديرية باجل بمحافظة الحديدة.. واضاف السكان ان احصائية اولى ثمانية قتلى وعشرات الجرحى ولازالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة

سبب الاشتباكات عدم الانصياع وكسر الاوامر لعناصر الحوثي بالتحرك الى جبهات.

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب رفض الاوامر انباء عن اشتباكات طاحنة بين الحوثيين في معسكر اللواء العاشر حرس صاعق (تفاصيل ماحدث ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .