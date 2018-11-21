شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لغط قطري.. سفارة سلطنة عمان تعلق على مغادرة الشيخ عبدالله بن زايد حفلها بأبوظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إشارة إلى المزاعم التي انتشرت حول مغادرة الشيخ عبدالله بن زايد أضافت السفارة: "ولتعش عُمان والإمارات في وئام وإخاء."

علَّقت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي على ما راجَ على مواقع التواصل الاجتماعي من تكهّنات بشأن أسباب مغادرة الشيخ عبدالله بن زايد حفلًا كانت السفارة تقيمه في العاصمة الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة.

وقالت السفارة في توضيح نشرته في حسابها بتويتر: “تودّ السفارة التأكيد أنَّ سمو الشيخ عبدالله بن زايد قد أبلغ السفير بأن لديه التزامَ عملٍ، واعتذر عن عدم تمكنه من مواصلة بقية فقرات الاحتفال، وأصرَّ على عدم قيام السفير لتوديعه، وخرج بسرعة؛ حرصًا على استمرار الحضور في متابعة بقيّة الفقرات- للتكرم بالعلم.”

وفي إشارة إلى المزاعم التي انتشرت حول مغادرة الشيخ عبدالله بن زايد، أضافت السفارة: “ولتعش عُمان والإمارات في وئام وإخاء.”

وكانت وسائل إعلام قطرية وحسابات تابعة للدوحة على مواقع التواصل الاجتماعي سَعَت لتفسير مغادرة الشيخ عبدالله بن زايد بطرق مختلفة؛ لإحداث وقيعة بين البلدين وفقًا لنشطاء إماراتيين، ففي إحدى الروايات جرى ترويج إشاعة أن الشيخ عبدالله انسحب من الحفل اعتراضًا على بعض فقراته، وفي رواية أخرى أنه انسحب اعتراضًا على كلمات أغنية للفرقة العُمانية.