شاهد.. خبير يمني مطهر يشارك في التحكيم لمسابقة المراسل التلفزيوني بجامعة الازهر

شارك الاعلامي اليمني مطهر الريدة مع لجنة التحكيم التي تشكلت لمسابقة أقامتها جامعة الأزهر للتصفيات النهائية لمسابقة المراسل التليفزيوني في موسمها الثالث ، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حيث شارك في التصفيات النهائية ثلاثون متسابقاً من مختلف كليات الجامعة بالجمهورية، وهم الذين تم تصعيدهم من المراحل الأولى على مستوى الكليات تمهيداً للمشاركة في مسابقة " إبداع٧ ".

,حضر جانباً من فعاليات المسابقة الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والذي بدوره أعرب عن سعادته بالنماذج الطلابية المشاركة ووجه بضرورة استثمار تلك المواهب وتدريبها بما يساعدهم للوصول للاحترافية.

كما أشاد نائب رئيس الجامعة بحرفية وموضوعية لجنة التحكيم برئاسة الدكتور إسلام عبدالرءوف، وعضوية كل من: الخبير الإعلامي مطهر الريدة، والإعلامية هبة عاشور، والدكتور محمد ورداني، والدكتور سامح شراقي، والدكتور أحمد بركات.

وأعلن عميد كلية الإعلام د.غانم السعيد الذي حضر جانباً من فعاليات المسابقة، أن الكلية ستنظم دورة تدريبية مكثفة للمشاركين في مقومات المراسل التليفزيوني المحترف، وطلب من لجنة التحكيم أن تصمم المحتوى التدريبي لتلك الدورة المهمة، ليتم تنفيذها في كلية الإعلام خلال الفترة القادمة.

من جانبه قال خالد نبيل مدير عام النشاط الثقافي بالجامعة، إن المسابقة اكتسبت ثقلاً وسمعة طيبة بعدما حققت المركز الأول على مستوى جامعات مصر لعامين متتالين بفوز الطالب محمود جميل والطالبة عبير النجار، كما وجه "نبيل" الشكر للجنة التحكيم والطلاب المشاركين على التمثيل المشرف.