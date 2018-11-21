لجنة علاج جرحى الجيش في مصر تنفذ 98 عملية جراحية

قالت لجنة علاج جرحى الجيش الوطني في مصر أن اللجنة نفذت خلال شهر نوفمبر الجاري ٩٨ عملية جراحية للجرحى القادمين من الجبهات في مختلف التخصصات.

وذكر رئيس اللجنة د محمد راجح أن اللجنة استقبلت خلال شهر نوفمبر الحالي ١٥٩ جريحا تم البدء بإجراءاتها الطبية فور وصوله مباشرة.

وأضاف راجح " قامت اللجنة بالترتيبات اللازمة لاستقبال وتسكين الجرحى وعقب وصولهم عقدت لجنة الأطراف العلوية ولجنة الأطراف السفلية والتي تضم نخبة من كبار أطباء مصر اجتماعاتها وقيمت الحالات وقررت لكل حالة ما يناسبها من إجراء طبي والحال نفسه بالنسبة لجرحى الكلى والمسالك والعمود الفقري والعيون.

وقال راجح أن عدد العمليات الإجمالي وصل عددها إلى ٩٨ عملية منها ٤٢ عملية أطراف سفلية و٢٤ عملية أطراف علوية و١٥ عملية للعيون و٧ عمليات وجه وفكين فيما توزعت العمليات ال١٠ الباقية على جرحى المسالك والعمود الفقري والجراحة العامة والمخ والاعصاب.

وأكد راجح أن عدد الجرحى المتواجدين حالياً في مصر للعلاج وصل إلى ٥٣٠ جريحا ومرافقاً وأن اللجنة ستستمر في تقديم خدماتها للجرحى كأقل واجب يقدم للأبطال ممن ضحوا بأجزاء من أجسادهم فداء للوطن حتى يعودوا بسلام وعافية إلى أهلهم وأقربائهم.