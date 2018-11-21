صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في شدا

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، 21 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقال مصدر محلي إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصدر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي.

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