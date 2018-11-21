الجيش يعلن تحرير عدة مناطق جديدة في رازح بمحافظة صعدة

أعلنت قوات الجيش اليوم الاربعاء عن تمكنها من تحرير عدة مناطق جديدة في رازح بمحافظة صعدة شمال البلاد.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني في اللواء السابع حرس، أن قوات اللواء بقيادة العميد بشير الشرعبي، تمكنت من تحرير قرى الجثامة وآل سبتان والقرن وحوالي، وتباب شرق جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح.

وأوضح المصدر أن تحرير هذه القرى والمواقع جاء إثر هجوم مباغت شنه أفراد اللواء على مواقع تمركز مليشيا الحوثي.

وكشف عن أن المعارك أسفرت عن سقوط ٧ قتلى وإصابة أكثر من ١١ آخرين من المليشيا الحوثية، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل عملياتها لتطهير الجبل الاستراتيجي من عناصر مليشيا الانقلاب، واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.

وأفاد بأن مقاتلات الجو التابعة لتحالف دعم الشرعية، دمرت بغارة جوية طقما تابعا للمليشيا الحوثية محملا بمجموعة من عناصرها ما أسفر عن مصرعهم ، كما دكت بغارات أخرى مواقع وتحصينات الانقلابيين في المديرية ذاتها.