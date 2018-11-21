شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تستقبل جثماني الفقيدين جمال محمد عمر وصالح باصرة .. ومسئولي الدولة يشاركون المراسيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الى مطار عدن الدولي صباح اليوم جثماني الفقيدين الكبيرين وزير العدل بالحكومة الحالية ووزير التعليم العالي الاسبق .

وشهد مطار عدن صباح اليوم مراسيم استقبال جثماني الفقيدين رحمة الله عليهم سعادة الوزير جمال محمد عمر _ وزير العدل ، والدكتور صالح باصرة _ رحمة الله تغشاهم.

ودشنت المراسيم بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري و رئيس مجلس القضاء الدكتور علي ناصر ورئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي العلامة حمود الهتار ،و النائب العام علي الاعوش ومحافظ محافظة عدن احمد سالمين وعدد من اعضاء مجلس القضاء الاعلى والوزراء والوكلاء ومدراء العموم وأسرة الفقيدين ولفيف من الجماهير .



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