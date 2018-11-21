شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الريال اليمني يصعد بشكل كبير أمام العملات الأجنبية “سعر الصرف اليوم” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ وبلغ مستوى قياسي بعد تدهور دام لأشهر .

وقالت مصادر مصرفية أن سعر صرف الريال السعودي وصل اليوم إلى 135 ريالاً في بعض المحافظات وتراوح سعره مابين 135_150ريالا.

وأشارت إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل اليوم إلى 525 ريالاً في بعض المحافظات وتراوح سعره ما بين 525_550 ريالاً.

وقال سكان محليون إن محلات الصرافة ترفض البيع وتكتفي فقط بشراء العملة من المواطنين.

وحذر اقتصاديون من مضاربة الصرافين بالعملة وطالبوا الحكومة اليمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أن أسعار المواد الغذائية لا زالت مرتفعة رغم تحسن سعر العملة المحلية وسط مطالبات شعبية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتلاعبين بالأسعار .