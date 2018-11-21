ترامب: إيران مسئولة عن حرب اليمن والعالم أكثر خطرا بوجودها

حمّل الرئيس الأميركي إيران مسؤولة الحرب في اليمن، وأكد أنها تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، مشدداً في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تعتزم أن تبقى شريكاً راسخاً للسعودية التي اعتبرها حليفاً حيوياً في مواجهة إيران، في حين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إيرانية إلى النظام السوري، تستخدم عائداته لتمويل ميليشيات فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة حماس.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية.

ولفت ترامب، في بيان، إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مشيراً إلى أنه «ربما سيصعب معرفة الحقائق كافة المحيطة بالجريمة». وشدد ترامب على أن السعودية حليف حيوي في مواجهة إيران.

وتابع ترامب أن «العالم بات مكاناً خطراً جداً، فإيران على سبيل المثال مسؤولة عن الحرب بالوكالة ضد السعودية باليمن، وتحاول زعزعة استقرار العراق، وتدعم حزب الله الإرهابي في لبنان والديكتاتور بشار الأسد في سوريا، الذي قتل الملايين من مواطنيه». وجاء في البيان أن «إيران قتلت عدداً من الأميركيين والأبرياء في الشرق الأوسط».

على الجانب الآخر، حسب البيان الأميركي، فإن السعودية أنفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والإرهاب.