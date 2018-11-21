شكرا لقرائتكم خبر عن الرواية الرسمية حول منع هاشم الأحمر محافظ حضرموت من دخول منفذ الوديعة الحدودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الناطق الرسمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري الإشاعات التي تتحدث عن منع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني من زيارة منفذ الوديعة .

وقال في تصريح له ردا على هذه الشائعات أن المحافظ البحسني يستطيع زيارة أي مكان في حضرموت .



مضيفا أن تلك الإشاعات ضمن الحملة الإعلامية التي تستهدف السلطة المحلية بحضرموت .

واستغرب الجابري ظهور تلك الأخبار في هذا الوقت بالتحديد بعد زيارة ناجحة قام بها المحافظ إلى وادي حضرموت استغرقت عدة أيام .



وقال أن المحافظ سلطة عليا في المحافظة تمتد جهوده إلى كل شبر بحضرموت من أجل تحسين الأوضاع الأمنية والخدماتية بالمحافظة .

ونبه إلى عدم تصديق تلك الإشاعات المغرضة التي تهدف لإظهار ضعف لسلطات في حضرموت من أجل أغراض مسيسة .

مشددا على تحري المصداقية بعدم الانجرار خلف تلك الشائعات .