شكرا لقرائتكم خبر عن الرواية الرسمية حول منع هاشم الأحمر محافظ حضرموت من دخول منفذ الوديعة الحدودي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفى الناطق الرسمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري الإشاعات التي تتحدث عن منع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني من زيارة منفذ الوديعة .
وقال في تصريح له ردا على هذه الشائعات أن المحافظ البحسني يستطيع زيارة أي مكان في حضرموت .
مضيفا أن تلك الإشاعات ضمن الحملة الإعلامية التي تستهدف السلطة المحلية بحضرموت .
واستغرب الجابري ظهور تلك الأخبار في هذا الوقت بالتحديد بعد زيارة ناجحة قام بها المحافظ إلى وادي حضرموت استغرقت عدة أيام .
وقال أن المحافظ سلطة عليا في المحافظة تمتد جهوده إلى كل شبر بحضرموت من أجل تحسين الأوضاع الأمنية والخدماتية بالمحافظة .
ونبه إلى عدم تصديق تلك الإشاعات المغرضة التي تهدف لإظهار ضعف لسلطات في حضرموت من أجل أغراض مسيسة .
مشددا على تحري المصداقية بعدم الانجرار خلف تلك الشائعات .
شكرا لقرائتكم خبر عن الرواية الرسمية حول منع هاشم الأحمر محافظ حضرموت من دخول منفذ الوديعة الحدودي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .