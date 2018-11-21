المبعوث الأممي إلى صنعاء اليوم للتحضير لمشاورات السويد

يصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء اليوم في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مصادر عاملة لدى مكاتب الأمم المتحدة قولها إن غريفيث سيلتقي زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وقيادات أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة بصنعاء، وأنه سيناقش معهم إجراءات بناء الثقة وخطته للسلام.

وطبقا لهذه المصادر فإن المبعوث الدولي سيسعى للحصول على موافقة زعيم الميليشيا على الانسحاب من ميناء الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي باعتبار هذه القضايا من متطلبات بناء الثقة، وكان يفترض مناقشتها في مشاورات جنيف التي فشلت بسبب غياب ممثلي الميليشيا.