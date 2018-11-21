الصيادون اليمنيون يطالبون بحمايتهم من تهديدات ومضايقات السفينة الإيرانية

طالب الصيادون اليمنيون، الثلاثاء، بحمايتهم من تهديدات ومضايقات السفينة الإيرانية"سافيز" الراسية قرب الجزر الشمالية للمياه الإقليمية في البحر الأحمر.

ورفع الصيادون، خلال وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد السمكي بمحافظة تعز بمشاركة صيادي الساحل الغربي، في مديريتي المخا وذُباب، وحضور رئيس هيئة مصائد البحر الأحمر وعدد من المسؤولين اليمنيين، لافتات عدة ومن بين العبارات التي كُتبت عليها: "لا لتواجد سفن إيران في البحر الأحمر" و"ابعدوا السفينة سافيز".

وطالب بيان صادر عن المحتجين بإبعاد السفينة العسكرية المتخفية بغطاء تجاري في المياه الإقليمية اليمنية، لافيتن إلى ما تشكله من خطورة على حياتهم بسبب أعمالها العدائية وتهريب الأسلحة للمليشيا بقوارب مدنية، بحسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وجاء في البيان أن الصياد اليمني يواجه صعوبات ومضايقات مختلفة، انعكست سلبياً على مزاولته مهنة الاصطياد، الأمر الذي بات بحاجة لرفع يد إيران بعد استخدامهم كدروع بشرية.

وناشد الصيادون الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي والمنظمات الدولية بحمايتهم وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر، إثر تدمير السفينة الإيرانية لمصدر دخلهم الوحيد، وتضرر عدد من قواربهم جراء العديد من الاعتداءات.

وأكد البيان أن السفينة"سافيز" تعد مركز قيادة وسيطرة عائما في البحر الأحمر وغرفة عمليات عسكرية لإيران للتنسيق وتوجيه مليشيا الحوثي، إذ تحمل أجهزة اتصالات وتنصت ورادارات، تراقب من خلالها تحرك الصيادين وطرق الملاحة الدولية.

وأدان الصيادون صمت الأمم المتحدة تجاه السفينة الإيرانية وما تقوم به من أعمال مشبوهة تضر بالصيادين، داعين المجتمع الدولي إلى حماية المياه الإقليمية من التواجد العسكري الإيراني.