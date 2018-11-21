تعرف على وصية" صالح باصرة" قبل موته

كشف نجل د صالح باصرة أن والده اوصى قبل وفاته بعدة أشياء منها دفن جثمانه بمدينة عدن. وقال نجل باصرة :" إنا لله وإنا إلية راجعون. لقد توفي والدي د.صالح علي عمر باصرة في مستشفى الأردن البارحة 19 نوفمبر 2018 – رحمة الله عليه. وبحسب وصيته فإنه سيدفن في اليمن (بإذن الله) وبالتحديد في مدينة عدن التي هام بحبها واختارها مقرا لإقامته. وأضاف:" سنصل بإذن الله مدينة عدن غدا صباحا وستكون الصلاة على فقيدنا الدكتور صالح على عمر باصره بعد صلاة الظهر يوم غد الاربعاء الموافق 21 نوفمبر في جامع أبان بكريتر - عدن، والدفن بمقبره القطيع – بكريتر. وسيحدد بعدها مكان العزاء في عدن ومن ثم في حضرموت.

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