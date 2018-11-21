مصادر تكشف عن حظر دخول الصحفييين الاجانب إلى اليمن

أفادت مصادر إن وزارة الاعلام اليمنية اوقفت اصدارات تصريحات للصحفيين الاجانب الذين يودون الدخول الى اليمن.
وذكرت المصادر أن الوزارة اتعذرت لعددا من الصحفيين والجهات وابلغتهم أن تصاريخ خاصة بالصحفيين الاجانب تم توقيفها من اوامر عليا.
وكان الصحفيون الاجانب يزورون اليمن عبر السفارة اليمنية في مصر وصولا الى عدن حيث شهدت العشرة الاشهر الاخيرة زيادة كبيرة في عدد الصحفيين الواصلين الى اليمن .
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