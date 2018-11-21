صحيفة إماراتية: الشعب اليمني يستحق كل الدعم والمساندة

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إنه عندما تعلن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة جديدة لإغاثة الشعب اليمني، وتمكينه من تجاوز المحنة التي يواجهها، جراء الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي عليه طوال أكثر من ثلاث سنوات، وهي محنة الجوع والفقر والمرض، إنما تنطلقان من واجب إنساني ووطني وقومي وأخلاقي تجاه شعب شقيق، بات يعيش مأساة تفوق الوصف، حيث الملايين لا يجدون قوت يومهم، وحيث المرض يفتك بالأطفال والرجال والنساء بسبب انعدام الأدوية وتدمير المستشفيات والمرافق الصحيّة، والهرب من ساحات الحرب والمعارك إلى البراري، حيث لا يجدون إلا السماء غطاءً وأوراق الشجر قوتاً.

وأكدت أنه لم يكن كل ذلك ليحدث، لو أن جماعة الحوثي التزمت بما اتفق عليه المجتمع الدولي، ومختلف القوى اليمنية من حلول لإخراج اليمن من أزمته، ولولا أنهم ركبوا رؤوسهم، واستبدّ بهم الغرور، وسقطوا في مستنقع المشاريع والمخططات الإيرانية التي تستهدف السيطرة والهيمنة على اليمن وتحويله إلى منصة تهديد للمنطقة والجوار.

وذكرت الصحيفة أنه عندما أطلقت دول التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة دولة الإمارات، عملية "عاصفة الحزم"، ثم عملية "إعادة الأمل" لإنقاذ اليمن في مارس 2015، ثم في إبريل من العام نفسه، إنما كان الهدف، استعادة اليمن إلى موقعه الطبيعي وإنقاذ اليمنيين من ربقة التسلّط الحوثي.

وتابعت ..ها هي المبادرة الآن "إمداد" التي أعلن عنها في الرياض أمس، بالتعاون مع برنامج الغذاء الدولي، لتقديم الدعم الغذائي لما بين 10 و12 مليون يمني، خلال اجتماع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والمستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، تستكمل المبادرات الإنسانية السابقة تجاه الشعب اليمني؛ حيث قدّمت دول التحالف العربي لدعم الشرعية خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 18 مليار دولار، لمساعدة الشعب اليمني في مختلف الميادين الحياتية، من غذاء ودواء وتعليم وصحة وبنى تحتية.

وأكدت أن الشعب اليمني الذي يعيش معاناة إنسانية لا سابقة لها، يستحق كل دعم، حيث لا يجد إلى جانبه، إلاّ الأشقاء الذين يعملون جهدهم، ليل نهار، لإنقاذه من براثن جماعة الحوثي وتخليصه من مأساته التي طالت.

واختتمت الصحيفة بالقول إن دول التحالف العربي، خصوصاً السعودية والإمارات، التي قدّمت الدم دفاعاً عن عروبة اليمن وحماية شعبه، لن تتركه وحيداً، وهي في مبادرتها الجديدة، إنما تقوم بواجبها وتستكمل ما بدأته إلى أن يتحقق هدف استعادة اليمن وتحريره من قبضة جماعة الحوثي، كي يعود إلى محيطه العربي، ويعود إلى دوره الطبيعي، وكما كان "اليمن السعيد".