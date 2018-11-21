شكرا لقرائتكم خبر عن تغير مفاجيء في الموقف الامريكي من حزب «الإصلاح» يكشف سر تحول الموقف الاماراتي (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع العسكرية، والمعاناة الإنسانية نتيجة الحرب الناجمة عن انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة، والتي تسببت في تدهور الوضع الإنساني لليمنيين.

وأكد رئيس الإصلاح على دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وثمن اليدومي الموقف الأمريكي الداعم للشرعية، معبراً عن تطلعه إلى المزيد من الدعم لليمن وحكومته الشرعية ودعم الجانب الإنساني.

من جانبه أعرب السفير الأمريكي ماثيو تولر عن تقديره لدور الإصلاح في الدفع بالعملية السياسية في مختلف المراحل، مؤكدا على أهمية الالتفات للجانب الإنساني في اليمن وحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.