شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة الكاملة .. هذا هو الأمر الذي جعل رئيس الوزراء اليوم يبكي في قصر المعاشيق؟؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مقدم برنامج اليمن في أسبوع على قناة أبوظبي الفضائية ياسر فيصل عبدالله بأن عين رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد دمعت عقب حديث دار بينهما عن حاجة الشعب لجهود الحكومة. وغرد الاعلامي ياسر فصيل على تويتر " قضيت ساعات طوال داخل قصر المعاشيق في عدن بصحبة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك.. تحدثنا في كل شئ بقلب مفتوح وعقل موزون..قلت له شعب اليمن يحتاج لجهودكم يحتاج لكرامته ان تبقى..فدمعت عيناه..انه رجل صادق شفاف يحب وطنه..قال انه يتمنى أن يقبل رأس كل مواطن..وانه يعدهم بالوفاء".

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