شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. وليُّ العهد السعودي يلبي بشكل فوري رغبة طفل طلب سيارة مرسيدس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لبَّى وليُّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، رغبة أحد الأطفال الصغار، في منطقة تبوك، شمال غرب المملكة، بعد أن طلب منه سيارة مرسيدس.

وكان الأمير الشاب يهم بالخروج من مبنى فيما يبدو أنه خلال مغادرته للمنطقة متوجهًا إلى منطقة الجوف، عندما اعترضه طفل برفقة أبيه.

وتوقف الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة مع الطفل، قبل أن يسمع الطفل وهو يطلب منه سيارة وسط عدد كبير من الحضور.



وردَّ الأمير على الطفل بالقول:”على خشمي”، في إشارة محلية الاستخدام على الموافقة، وأشار لأحد مرافقيه بتنفيذ الأمر، ليسمع حينها غالبية الحاضرين وهم يشكرونه على مبادرته.



وحظي مقطع فيديو يوثّق القصة، بتداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إعجاب برد الأمير السريع على الطفل.

ويرافق الأمير محمد، والده الملك سلمان، الذي يقوم بجولة محلية على مناطق المملكة هي الأولى له منذ توليه سدة الحكم مطلع العام 2015، ويتم خلالها تدشين عدد من المشاريع الاقتصادية والخدمية في تلك المناطق.

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