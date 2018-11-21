الجيش يحرز تقدما جديدا غربي تعز

أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدما ميدانيا جديدا، إثر معارك ضد عناصر مليشيا الحوثي الذين تكبدوا خسائر بشرية ومادية، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني، أن قوات الجيش حررت تلة حامد في منطقة الأشروح بمديرية مقبنة، عقب مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.

وأوضح المصدر أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات من المليشيا التسلل إلى مواقع محررة في قرية القوز وتلة سعدة، لافتا إلى أن قوات الجيش أفشلت الهجوم وشنت هجوما معاكسا حررت على إثره التلة الجبلية.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.

وأحبطت قوات الجيش محاولة تسلل للمليشيا باتجاه قرى منطقتي معزولة ونجد شمس في المديرية ذاتها، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 3 انقلابيين وجرح آخرين، حسب المصدر.

وذكر المصدر أن مليشيا الحوثي قصفت بقذائف الهاون قرى السكان في منطقة الأشروح، ما تسبب في إصابة 6 مدنيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسمية بالمنازل، وعدد من خزانات المياه في المنطقة.

وكانت قوات الجيش اليمني قد استطاعت خلال الأيام القليلة الماضية السيطرة على عدة مناطق وتلال جبلية إثر مواجهات ضد مليشيا الحوثي في مديرية مقبنة.