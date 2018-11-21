أنور قرقاش: جهودنا الإنسانية مستمرة في جميع مناطق اليمن

أعلن الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، استمرار الجهود الإنسانية في اليمن، والعمل مع المنظمات الدولية والمحلية، لتوزيع المساعدات في جميع المناطق اليمنية.

وقال قرقاش في تغريدات على موقع "تويتر": "أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة لتقديم المساعدات الغذائية متعددة القطاعات، لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً في اليمن، من 10 إلى 12 مليون يمني. جهودنا الإنسانية مستمرة".

وأضاف: "سيتم التركيز على الأطفال الذين يبلغ عددهم 2.1 مليون دون سن الخامسة ويعانون سوء التغذية الحاد، والنساء الحوامل وكبار السن والمرضى. سنبذل كل ما في وسعنا للتصدي لهذا التحدي الإنساني".

وتابع قرقاش: "سوف نعمل مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني المحلي على الأرض، لتوزيع المساعدات الغذائية في المناطق المحررة التي يحتلها الحوثي".