الرئيس الأمريكي: إيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وزعزعة العراق

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران مسؤولية الحرب الدموية في اليمن، ومحاولة زعزعة استقرار التجربة الديمقراطية الهشة في العراق. واستهدفت عقوبات أمريكية جديدة شبكة إيرانية تنقل النفط إلى النظام السوري برئاسة بشار الأسد، وتستخدم عائداته لتمويل مليشيات فيلق القدس الإيراني ومليشيا حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على 3 مؤسسات و6 أفراد على خلفية نقل شحنات نفط إلى سوريا.

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