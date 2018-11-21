الجابري : محافظ حضرموت يستطيع زيارة أي وجهة في المحافظة وجهوده تمتد إلى كل شبر فيها

الخليج 365 - المكلا

نفى الناطق الرسمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، الإشاعات التي تتحدث عن منع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، من زيارة منفذ الوديعة .

وقال في تصريح له، رصده "الخليج 365"، في صفحته الرسمية بــ"الفيسبوك"، ردا على هذه الشائعات، ان المحافظ البحسني، يستطيع زيارة أي وجهة في حضرموت وجهوده تمتد إلى كل شبر فيها.

وأكد بأن تلك الإشاعات ضمن الحملة الإعلامية التي تستهدف السلطة المحلية بحضرموت .

واستغرب الجابري، ظهور تلك الأخبار في هذا الوقت بالتحديد بعد زيارة ناجحة قام بها المحافظ إلى وادي حضرموت استغرقت عدة أيام .

وقال ان المحافظ سلطة عليا في المحافظة تمتد جهوده إلى كل شبر بحضرموت من أجل تحسين الأوضاع الأمنية والخدماتية بالمحافظة .

ونبه إلى عدم تصديق تلك الإشاعات المغرضة التي تهدف لإظهار ضعف لسلطات في حضرموت من أجل أغراض مسيسة.. مشددا على تحري المصداقية بعدم الانجرار خلف تلك الشائعات .