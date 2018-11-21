سياسي كويتي: صدمة قوية تعرض لها الإعلام المعادي بسبب كلمة ترامب



قال السياسي الكويتي الدكتور فايز النشوان ان الاعلام المعادي للعرب وللمملكة العربية

وأوضح النشوان في تغريدة على حسابه رصدها الخليج 365 أن الإعلام المعادي راهن على كلمة ترامپ فقاموا بتسخين الأجواء والإستعداد لما بعدها ظناً منهم بأنها ستتوافق مع ماقيل بأنها تسريبات من الـ CIA ضد السعودية.

واضاف أنه "لما كانت الكلمة برداً وسلاماً على مملكة الحزم وسُماً زعافاً عليهم وجهوا جام غضبهم على ادارة ترامپ | انها السعودية العظيمة يامرتزقة". الخليج 365 - عدنقال السياسي الكويتي الدكتور فايز النشوان ان الاعلام المعادي للعرب وللمملكة العربية السعودية تعرض لصدمة قوية بسبب كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مقتل جمال خاشقجي وأوضح النشوان في تغريدة على حسابه رصدها الخليج 365 أن الإعلام المعادي راهن على كلمة ترامپ فقاموا بتسخين الأجواء والإستعداد لما بعدها ظناً منهم بأنها ستتوافق مع ماقيل بأنها تسريبات من الـ CIA ضد السعودية.واضاف أنه "لما كانت الكلمة برداً وسلاماً على مملكة الحزم وسُماً زعافاً عليهم وجهوا جام غضبهم على ادارة ترامپ | انها السعودية العظيمة يامرتزقة".

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