شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مالذي يعنيه هذا الحرف الذي تكتبه مليشيا الحوثي على بعض منازل المواطنين في الحديدة والهدف الخبيث من هذه الخطوة ..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية واعلاميه أن ميليشيا_الحوثي بالحديدة تقوم بوضع حرف الفاء الذي يرمز الى كلمة "فارغ" على المنازل المهجورة في أحياء الحديدة حتى يتمكن المقاتلون من استخدامها.وتنشر المقاتلين والمعدات العسكرية في أماكن مثل المستشفيات ومنازل المدنيين.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مالذي يعنيه هذا الحرف الذي تكتبه مليشيا الحوثي على بعض منازل المواطنين في الحديدة والهدف الخبيث من هذه الخطوة ..صورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .