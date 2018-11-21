شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع و يصدر توجيهات عسكرية عاجلة و جديدة بشأن معركة الحسم .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" قوات الجيش الوطني في جبهتي كرش والضالع بمواصلة العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المناطق من سيطرة مسلحي الحوثي.

جاء ذلك خلال اتصال جرى بين رئيس الجمهورية مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن "فضل حسن"، لمعرفة مستجدات الوضع في جبهتي كرش ودمت بالضالع، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.



وفي السياق ذاته نوهه رئيس الجمهورية القيادات العسكرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في عدم السماح لمرور وتهريب الأسلحة والمعدات من قبل مسلحي الحوثي من كافة المنافذ وغيرها لقطع دابرها وإمداداتها بصورة كاملة، بحسب قوله.





إلى ذلك لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في أطراف مدينة دمت آخر معاقل مسلحي الحوثي في محافظة الضالع جنوب اليمن، وأحرز الجيش اليمني تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية على حساب مسلحي الحوثي.



يأتي هذا في وقت تستعد فيه جميع الأطراف اليمنية إلى جولة مفاوضات جديدة تستضيفها دولة السويد، بدعم من مجلس الأمن وضغوط دولية أدت إلى توقف العمليات العسكرية في الحديدة غربي اليمن.