فتحي بن لزرق يكشف عن المسؤول الذي نجح بمعالجة أزمة الريال

الخليج 365 - عدن

اعتبر الصحفي فتحي بن لزرق أن تحسن أسعار العملة اليمنية - الريال جاء نتيجة لجهود اللجنة الاقتصادية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية حافظ معياد.

وكتب بن لزرق في تغريدة بحسابه بفيسبوك "قلتها قبل أشهر من اليوم وعبر صفحتي هذه. افسحوا المجال لرجال المؤتمر وقياداته لكي يديروا البلد وسترون النتائج باهرة".

وأضاف: لم تسقط اليمن فعلا الا حينما غادرت قيادات المؤتمر الشعبي العام المشهد السياسي ليتسيد كل نطيحة ومتردية.اشهر قليلة فقط نجح حافظ معياد ومن معه بتحقيق استقرار جيد لسعر الصرف..افسحوا المجال للمؤتمر ورجاله ولكم من هذا الرأس دولة.