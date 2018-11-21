نائب الرئيس اليمني يشكر العاهل السعودي لدعمه المستمر لليمن

عبّر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتأكيده وقوف السعودية إلى جانب اليمن والشرعية.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: "إن كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز أمام مجلس شورى المملكة وتأكيده فيها على استمرار دعم اليمن ودعم الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث هو موقف أخوي صادق طالما عهده اليمنيون من أشقائهم في المملكة".

وأكد محسن أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باستمرار التصدي لعدوان المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وتضحيات السعودية إلى جوار اليمنيين، سيظل محط تقدير واحترام القيادة السياسية اليمنية وعرفان أبناء الشعب اليمني كافة.