شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: مفاجأة من العيار الثقيل تم تحديد مكان عبدالملك الحوثي والكشف عن النفق السرى هل يمكن اقترب القاء القبض عليه ?(التفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محمد العرب، المراسل الميداني لفضائية سكاي نيوز عربية، عن الموقع الذي يختبئ فيه عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيات. وقال "العرب"، في تغريدة له عبر "تويتر"، رصدها "صدى اليمن": "بعيدا عن خزعبلات قنوات الجزيرة والمسيرة والعالم وباقي قنوات عيال شريفة وشريفة هذه قمم جبال مران .ويرجح ان يكون عبدالملك في مجموعة كهوف في منتصف الطريق الى القمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: مفاجأة من العيار الثقيل تم تحديد مكان عبدالملك الحوثي والكشف عن النفق السرى هل يمكن اقترب القاء القبض عليه ?(التفاصيل ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .