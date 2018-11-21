تعز تحتفي بالمولد النبوي الشريف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

خرجت مئات الحشود من أبناء مديريات محافظة تعز، امس الثلاثاء احتفاءً بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمنطقة الحوبان .

وفي الاحتفال الذي حضره محافظ تعز أمين البحر ومحافظ لحج أحمد حمود جريب ووكلاء محافظة تعز وأعضاء مجلس الشورى محمد طعيمان وعبدالحميد سلطان وعبدالعزيز الرميمه .. رحب عضو مجلس الشورى يحيى الجنيد بالمشاركين في هذه الفعالية.

وقال ” إن اليمانيين يحتفلون بالمولد النبوي تجسيدا لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير على نهجه وتعاليمه ” .

وأشار إلى الاحتفال بهذه المناسبة تجديد للعهد والوﻻء للنبي عليه الصلاة والسلام والرسالة المحمدية التي أخرجت الأمة من الظلمات إلى النور .

ولفت الجنيد إلى أن ما تعانيه الأمة من هوان نتيجة لابتعادها عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة .

وأكد أن اليمنيين الذي كانوا سباقين في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي، هم اليوم يتوافدون لميادين العزة والكرامة لمواجهة قوى العدوان والاحتلال .

فيما أشار طاهر محمد عبدالله الهدار في كلمة العلماء إلى محاولات الأعداء النيل من اليمنيين وتاريخهم وحريتهم وكرامتهم .. لافتا إلى أن الأعداء يعملون على إذكاء الصراعات والخلافات التي لم تعد خافية على كل وطني حر .

وقال ” إن الصورة الحقيقية لقوى العدوان اتضحت بجلاء في السيطرة على خيرات ومقدرات اليمنيين وسلبهم حريتهم ” .. داعيا إلى تعزيز الصف الوطني لإفشال المؤامرات التي تستهدف حاضر ومستقبل الشعب اليمني .

كما دعا الهدار إلى رفد الجبهات بالرجال والعتاد من أجل الدافع عن الوطن وأمنه واستقراره.

تخلل الفعالية موشحات وأوبريت حول ” البشارة بمولده صلوات الله عليه” ولوحة من الموروث اليمني.. كما رفع المشاركون في الفعالية الجماهيرية اللافتات المعبرة عن عظمة المناسبة وما تحتله من مكانة في قلوب أبناء الشعب اليمني وحبهم للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.